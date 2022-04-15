В поведении Байдена увидели возможную опасность

«Мы подозреваем, что в определенные моменты президент может быть не в полной мере адекватен, и это тревожит весь мир, ведь у него есть ядерная кнопка. Это непростая процедура, но все же у Байдена есть право последнего нажатия, последней подписи. Сама процедура выглядит следующим образом: сначала идет указ главнокомандующего, затем решение военнослужащих, и только потом наносится удар. Но дело в том, что происходит это все буквально в течение нескольких минут. И если Байдена мы хотя бы видим, можем делать какие-то выводы о состоянии его здоровья, то о тех военнослужащих не знаем вообще ничего», — заключил Баширов.