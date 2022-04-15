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14 минут назад

Украинцы устроили стычку с блогером в Вильнюсе

Елена Прошина

Украинцы устроили стычку с литовским блогером Лауринасом Рагельскисом на митинге в Вильнюсе. Видео конфликта опубликовал Telegram-канал BelVestnik.

Украинцы устроили стычку с блогером в Вильнюсе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На кадрах видно, что Рагельскис с камерой подходит к стоящим на улице протестующим с флагами Украины и высказывает критику в адрес участников акции. В ответ на это беженцы начали окружать мужчину, пытаться отобрать телефон и кричать на него матом.

Стоящие рядом литовские полицейские сперва не вмешивались в конфликт, однако позднее попросили Рагельскиса покинуть место проведения митинга и увели его оттуда под выкрики со стороны протестующих украинцев.

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Напомним, что 23 марта глава МВД Литвы Агне Билотайте рассказала, что с начала ситуации на Украине в стране зарегистрировали 19 тысяч беженцев. Ежедневно в страну прибывает еще по 1-2 тысячи украинцев.

Власти Литвы предлагали решить вопрос с их размещением за счет жителей страны, предложив им выплаты в размере от 50 до 150 евро в месяц при условии, что они пустят к себе жить украинцев.

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