Украинцы устроили стычку с блогером в Вильнюсе

Украинцы устроили стычку с литовским блогером Лауринасом Рагельскисом на митинге в Вильнюсе. Видео конфликта опубликовал Telegram-канал BelVestnik.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На кадрах видно, что Рагельскис с камерой подходит к стоящим на улице протестующим с флагами Украины и высказывает критику в адрес участников акции. В ответ на это беженцы начали окружать мужчину, пытаться отобрать телефон и кричать на него матом.

Стоящие рядом литовские полицейские сперва не вмешивались в конфликт, однако позднее попросили Рагельскиса покинуть место проведения митинга и увели его оттуда под выкрики со стороны протестующих украинцев.

Напомним, что 23 марта глава МВД Литвы Агне Билотайте рассказала, что с начала ситуации на Украине в стране зарегистрировали 19 тысяч беженцев. Ежедневно в страну прибывает еще по 1-2 тысячи украинцев.