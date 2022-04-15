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40 минут назад

В Белом доме оценили возможность поездки Байдена в Киев

Алиса Селезнёва

Поездка президента США Джо Байдена на Украину пока не планируется. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет РИА Новости.

В Белом доме оценили возможность поездки Байдена в Киев
Фото: ReutersReuters

Ранее стало известно, что США обсуждают возможность отправить с визитом в Киев представителя своей администрации, который должен встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. При этом президент США Джо Байден заявил, что может лично приехать в Киев.

В свою очередь пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки в выпуске подкаста Pod Sace America отметила, что президент «готов ко всему», но пока речи о поездки Джо Байдена на Украину не идет.

«Мы не отправляем президента на Украину. Я скажу вам вот что: то, что сделал (премьер Британии) Борис Джонсон - ехал, по-видимому, восемь часов на поезде через зону боевых действий, чтобы добраться до центра Украины. Так что нет, это не входит в планы президента США», - заметила она.

После начала российской спецоперации на Украине в Киеве побывали около десятка высокопоставленных европейских политиков. В частности, визит на Украину совершили премьер-министры Польши, Чехии, Словении и Великобритании Матеуш Моравецкий, Петр Фиала, Янез Янша и Борис Джонсон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и канцлер Австрии Карл Нехаммер.

При этом Боррель заявил, что «эта война должна быть выиграна на поле боя» и пообещал продолжить поддерживать Украину, в том числе вооружениями. Также военную помощь гарантировал Джонсон, а Нехаммер - гуманитарную.

В мире,Матеуш Моравецкий,Карл Нехаммер,Жозеп Боррель,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,Джозеф Байден,Администрация США,Еврокомиссия,ЕС,
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