Жена Медведчука заявила об угрозах расправы

Жена главы политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что до сих пор не знает о местонахождении мужа и начала получать угрозы. Об этом пишет ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

Ранее Оксана Марченко обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием освободить ее мужа. В видеообращении она выразила уверенность, что Виктора Медведчука «преследуют по политическим мотивам вопреки законам Украины и нормам международного права».

Сегодня Оксана Марченко рассказала, что президент Украины Владимир Зеленский никак не отреагировал на ее обращение, и она до сих пор не знает, где именно находится ее муж.

«Я обращаюсь к независимым активистам, журналистам, чтобы они попробовали разыскать и лично посетить моего мужа. Я не могу сама это сделать из-за продолжающих поступать в мой адрес угроз расправы», - попросила жена политика.

Она также отметила, что уже не ожидает получить какую-либо реакцию от Владимира Зеленского.