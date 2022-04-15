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2 часа назад

Жена Медведчука заявила об угрозах расправы

Алиса Селезнёва

Жена главы политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что до сих пор не знает о местонахождении мужа и начала получать угрозы. Об этом пишет ТАСС.

Жена Медведчука заявила об угрозах расправы
Фото: ТАССТАСС

Ранее Оксана Марченко обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием освободить ее мужа. В видеообращении она выразила уверенность, что Виктора Медведчука «преследуют по политическим мотивам вопреки законам Украины и нормам международного права».

Сегодня Оксана Марченко рассказала, что президент Украины Владимир Зеленский никак не отреагировал на ее обращение, и она до сих пор не знает, где именно находится ее муж.

«Я обращаюсь к независимым активистам, журналистам, чтобы они попробовали разыскать и лично посетить моего мужа. Я не могу сама это сделать из-за продолжающих поступать в мой адрес угроз расправы», - попросила жена политика.

Она также отметила, что уже не ожидает получить какую-либо реакцию от Владимира Зеленского.

Об аресте Виктора Медведчука стало известно 12 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять политика на военнопленных солдат ВСУ «по правилам военного времени».

В мире,Оксана Марченко,Владимир Зеленский,Виктор Медведчук,
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