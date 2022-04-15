Оценена вероятность импичмента Байдена

На её (Марджори Тейлор Грин. — NEWS.ru) высказывания не стоит так опираться. Трампистская часть истеблишмента Республиканской партии, люди, которые за Трампа готовы себя на британский флаг порвать, даже они относятся к ней слегка снисходительно. Это интересная личность, но никакого мейнстрима она не представляет. Действительно, если конгресс окажется под республиканцами, дела тускло пойдут у нынешней администрации. На фоне того, что они полностью провалили электоральную реформу, не очень понятно, что они будут делать с выборами в ноябре. Импичмент — это в рамках демократических процедур, а что там будет — никто не знает, — сказал Дробницкий.