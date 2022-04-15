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40 минут назад

Жена Медведчука сообщила, что Зеленский не отреагировал на просьбу освободить ее мужа

ТАСС

Жена задержанного на Украине главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что президент страны Владимир Зеленский не отреагировал на просьбу освободить ее мужа.

"Никакой реакции на мое обращение я пока, к сожалению, не получила. Я и не ожидаю получить реакцию от Владимира Зеленского", - сказала она.

"На такие вопросы он не отвечает, он сам себе закон", - добавила Марченко.

Марченко заявила, что ей до сих пор неизвестно местонахождение ее мужа.

"В настоящее время местонахождение моего мужа нам неизвестно, что делает невозможным обеспечение надлежащей правовой защиты и надлежащего медицинского надзора", - сказала она.

Она добавила, что политик не собирался покидать Украину.

"Ни на один день [Виктор Медведчук] не покидал территорию Украины", - сказала она.

"Я пыталась уговорить Виктора уехать, я не буду рассказывать детали угроз, которые поступали в адрес семьи. Но он сказал, что все, что с ним будет происходить, он выдержит", - заявила Марченко.

Жена Медведчука также сообщила о том, что она продолжает получать угрозы расправы.

Матвиенко обеспокоена ситуацией с задержанием Медведчука

"Я обращаюсь к независимым активистам, журналистам, чтобы они попробовали разыскать и лично посетить моего мужа", - сказала она.

"Я не могу сама это сделать из-за продолжающих поступать в мой адрес угроз расправы".

Во вторник президент Украины сообщил о задержании Медведчука и разместил фотографии похожего на него человека в наручниках. При этом Зеленский выступил с предложением обменять политика на украинских военнопленных.

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