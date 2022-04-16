Жена Медведчука обратилась к родственникам попавших в плен ВС РФ британцев

Супруга задержанного на Украине главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась в субботу к родственникам и близким попавших в плен ВС РФ и ДНР граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, призвав их попросить премьер-министра страны Бориса Джонсона об организации обмена военнопленных на своего мужа.
"Обращаюсь к родным и близким Эйдена Эслина и Шона Пиннера - Эйслен Энджелин, Нейтону и Шеннон Вуд, Дерби и Эйвану Пиннерам. В ваших силах просить премьер-министра вашей страны Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться освобождения Эйдена и Шона путем их обмена на задержанного киевскими властями украинского оппозиционного политика, моего мужа Виктора Медведчука", - сказала она в распространенном видеообращении.