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27 минут назад

Жена Медведчука обратилась к родственникам попавших в плен ВС РФ британцев

ТАССиещё 2

Супруга задержанного на Украине главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась в субботу к родственникам и близким попавших в плен ВС РФ и ДНР граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, призвав их попросить премьер-министра страны Бориса Джонсона об организации обмена военнопленных на своего мужа.

Жена Медведчука обратилась к родственникам попавших в плен ВС РФ британцев
Фото: ТАССТАСС

"Обращаюсь к родным и близким Эйдена Эслина и Шона Пиннера - Эйслен Энджелин, Нейтону и Шеннон Вуд, Дерби и Эйвану Пиннерам. В ваших силах просить премьер-министра вашей страны Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться освобождения Эйдена и Шона путем их обмена на задержанного киевскими властями украинского оппозиционного политика, моего мужа Виктора Медведчука", - сказала она в распространенном видеообращении.

В Киеве допустили обмен Медведчука до суда

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