Жена Медведчука обратилась к родственникам попавших в плен ВС РФ британцев

"Обращаюсь к родным и близким Эйдена Эслина и Шона Пиннера - Эйслен Энджелин, Нейтону и Шеннон Вуд, Дерби и Эйвану Пиннерам. В ваших силах просить премьер-министра вашей страны Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться освобождения Эйдена и Шона путем их обмена на задержанного киевскими властями украинского оппозиционного политика, моего мужа Виктора Медведчука", - сказала она в распространенном видеообращении.