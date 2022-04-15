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1 час назад

Италия решила вернуть дипломатов в Киев

Алиса Селезнёва

Посольство Италии на Украине, переведенное по соображениям безопасности во Львов, вернется в Киев на следующей неделе. Об этом заявил министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, пишет ТАСС.

Италия решила вернуть дипломатов в Киев
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ранее глава МИД Италии пообещал, что его страна первой из западных вернет посольство из Львова в Киев.

«Откроем наше посольство в Киеве сразу после Пасхи. Мы были последними, кто покинул Киев, и станем первыми, кто вернется», - сообщил он, заверив, что будут осуществлены все процедуры по контролю и проверке условий безопасности.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью ее он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.

Еще до начала спецоперации западные страны вывезли своих дипломатов из Киева во Львов, а некоторые перевели посольства на территорию Польши. Так в целях безопасности поступил Лондон. МИД Германии сообщил, что сократит количество своих дипломатов в Киеве и перенесет из Днепра во Львов генеральное консульство. А США эвакуировали из Украины сотрудников американского посольства, не занимающих критически важные должности, а оставшихся в стране дипломатов перевели во Львов. При этом в киевском здании посольства были уничтожены телефоны, компьютеры и все сетевое оборудование.

В мире,Владимир Путин,ЕС,
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