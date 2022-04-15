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9 минут назад

Северная Македония объявила еще шестерых российских дипломатов персонами нон грата

ТАССиещё 1

Северная Македония объявила еще шестерых российских дипломатов персонами нон грата. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД республики.

Северная Македония объявила еще шестерых российских дипломатов персонами нон грата
Фото: ReutersReuters

"Сегодня посла Российской Федерации в стране Сергея Баздникина вызвали в МИД, где ему вручили дипломатическую ноту, в которой шесть дипломатов посольства Российской Федерации в Скопье объявлены персонами нон грата", - указывается в сообщении. "На основании информации, полученной от компетентных органов, указанные лица осуществляли деятельность, противоречащую Венской конвенции о дипломатических сношениях, и должны будут покинуть территорию Республики Северная Македония в ближайшие пять дней", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия примет ответные меры.

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В мире,Мария Захарова,МИД России,
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