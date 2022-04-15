Украинских беженцев разочаровали пособия в Германии

«Когда приезжаешь в чужую страну, ты находишься абсолютно без денег. Спасибо Германии за то, что выплачивает социальную помощь, но этих денег недостаточно для проживания, поскольку цены достаточно дорогие в магазинах. И только благодаря благотворительным организациям и волонтерам мы можем дополнительно получать еду и проживать здесь», - рассказала одна из жительниц Украины.