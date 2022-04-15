Украинских беженцев разочаровали пособия в Германии

Украинские беженцы, прибывшие в Германию, недовольны размером пособий. По их словам, этих денег не хватает даже на еду. Об этом сообщает RT.
Беженцы жалуются, что из-за нехватки денег они вынуждены выстраиваться в очереди за бесплатным питанием.
«Когда приезжаешь в чужую страну, ты находишься абсолютно без денег. Спасибо Германии за то, что выплачивает социальную помощь, но этих денег недостаточно для проживания, поскольку цены достаточно дорогие в магазинах. И только благодаря благотворительным организациям и волонтерам мы можем дополнительно получать еду и проживать здесь», - рассказала одна из жительниц Украины.
При этом немецкие благотворительные организации, помогающие беженцам, столкнулись с серьезными проблемами из-за сбоев в цепочках поставок продуктов и роста цен на них.
Ранее один из украинских беженцев опубликовал видео, где запечатлел место для размещения соотечественников. Мужчина возмутился, что украинцам предоставили приют вместе с цыганами. На кадрах видно большое помещение, похожее на ангар или спортзал, где некоторые зоны отделены перегородками, а вдоль стен стоят кровати. В помещении много людей.