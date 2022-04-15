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31 минуту назад

Телеведущий Fox News не согласился с Байденом, обвинившим Путина в росте цен в США

ТАСС

Ведущий американского телеканала Fox News Шон Хэннити не согласился с заявлением президента США Джо Байдена о том, что в росте цен в Соединенных Штатах якобы виноват российский лидер Владимир Путин.

Телеведущий поспорил с обвинившим Путина в росте цен Байденом
Фото: ReutersReuters

"Это полная и абсолютная ложь. Примерно 15 месяцев, что Байден занимает пост президента, все идет не так. Подчеркну, именно все. Я не могу назвать ничего, что реализовывалось бы правильно", - заявил Хэннити в четверг в эфире телеканала.

Журналист назвал курс американского лидера на зеленую энергетику кошмаром для жителей США и отметил, что инфляция в стране достигла максимума за последние 40 лет, стоимость бензина исторически высока, а арендная плата выросла более чем на 17% за год. В то же время реальная заработная плата снизилась на 3%.

"По мнению администрации, рекордная инфляция в США никак не связана с триллионами долларов, которые Байден тратит на пособия, рекордные цены на энергоносители не имеют никакого отношения к введенным Байденом ограничениям на добычу нефти и газа. Да, во всех бедах виноват Владимир Путин. Это ложь", - подчеркнул Хэннити, добавив, что жители Соединенных Штатов это, к счастью, понимают.

Байден неоднократно объяснял рост цен в США тем, что на ситуацию оказал влияние кризис вокруг Украины. Кроме того, он утверждал, что инфляция в США в целом бьет рекорды из-за действий России. Путин при этом подчеркивал, что Запад пытается свалить на Россию вину за повышение цен на энергоносители в мире.

Ранее власти США сообщили, что годовая инфляция в стране в марте 2022 года ускорилась до 8,5% против 7,9% в феврале. По информации Министерства труда США, это самое значительное увеличение данного показателя в стране в течение года с периода, завершившегося в декабре 1981 года.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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