Зеленский захотел встретиться руководством России как можно скорее

«Они хотят постоянно изменить статус в этой части, а мы хотим каких-то таких договоренностей, чтобы те люди, которые там находятся, которые считают себя украинцами, чтобы они знали, где живут, что не на каком-то острове посреди суши, а что это часть какого-то государства», — пояснил президент.