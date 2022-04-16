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50 минут назад

Зеленский захотел встретиться руководством России как можно скорее

Lenta.ruиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для урегулирования конфликта на фоне спецоперации России ему потребуется больше, чем одна встреча с руководством РФ. Его слова приводит ТАСС.

Зеленский захотел встретиться руководством России как можно скорее
Фото: CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /

«Я — за то, чтобы встреча у нас с Россией состоялась как можно скорее. Я не считаю, что обойдется одной встречей», — сказал Зеленский в интервью украинским СМИ.

По мнению украинского лидера, одной встречи будет недостаточно из-за ряда накопившихся вопросов. Речь также пойдет о статусе республик Донбасса.

«Они хотят постоянно изменить статус в этой части, а мы хотим каких-то таких договоренностей, чтобы те люди, которые там находятся, которые считают себя украинцами, чтобы они знали, где живут, что не на каком-то острове посреди суши, а что это часть какого-то государства», — пояснил президент.

Ранее Зеленский обратился к главе США Джо Байдену с просьбой признать Россию страной-спонсором терроризма. The Washington Post сообщила об этом 15 апреля. Согласно данным американской газеты, Байден не стал давать украинскому лидеру никаких обязательств по этому вопросу, но обещал рассмотреть ряд предложений для усиления давления на Москву. Также издание отметило, что признание России «страной-спонсором терроризма» — это одна из самых мощных и радикальных санкций в арсенале США.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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