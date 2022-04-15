Зеленский назвал решающие для исхода конфликта с Россией бои

«На Донбассе сейчас наиболее сложная для ВСУ ситуация, но именно здесь сосредоточены наши самые мощные подразделения (...) Это центр, я считаю, сегодняшней эскалации, который будет влиять на ход этой войны», — заявил Зеленский. Он объяснил, что число солдат ВСУ в регионе достигает 44 тысяч.