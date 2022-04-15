Немцев призвали экономить электроэнергию ради независимости от России

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил в интервью Funke, что граждане страны должны внести свой вклад в сокращение зависимости от России в энергетической сфере. Об этом пишет ТАСС.

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По его словам, только совместными усилиями Германия может сократить зависимость от РФ. Он отметил, что жители могут помочь сократить потребление электроэнергии на 10%.

«Прошу всех внести вклад в энергосбережение уже сейчас. Мы можем стать более независимыми от российского импорта только в том случае, если будем рассматривать это как большой совместный проект», - сказал Хабек.

По мнению министра, жители могли бы сэкономить на отоплении в домах или сократить поездки на личном автомобиле. Он рекомендовал по возможности пользоваться железнодорожным транспортом или велосипедом.

Ранее Bloomberg предрек экономике Германии потерю 220 миллиардов евро при отказе от российских энергоносителей. Такие потери возможны в ближайшие два года, при условии немедленного прекращения поставок.