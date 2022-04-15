Дуда подписал закон о запрете российского угля

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, вводящий эмбарго на поставки российского угля и позволяющий замораживать российские активы. Об этом сообщается на сайте президента.

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29 марта правительство Польши одобрило положения, на государственном уровне запрещающие импорт российского угля.

Польские власти приняли такое решение еще очередного пакета санкций Евросоюза. Страны ЕС согласовали пятый пакет санкций 7 апреля. Ограничительные меры с августа 2022 года запрещают покупать, импортировать или передавать российский уголь в ЕС. Сейчас импорт угля в Евросоюз оценивается в восемь миллиардов евро в год.

Польша - одна из немногих стран Европы, сохраняющих угольную промышленность. В общем балансе польской электрогенерации на уголь приходится около 78 процентов.

В Минэнерго России заявляли, что с учетом характеристик самого сырья и оборудования польских энерго- и теплостанций, быстро заменить российский уголь вряд ли получится.