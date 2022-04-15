В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 81.29EUR 88.00
Войти в почту
27 минут назад

Дуда подписал закон о запрете российского угля и заморозке активов РФ

Мария Иванова

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, вводящий эмбарго на поставки российского угля и позволяющий замораживать российские активы. Об этом сообщается на сайте президента.

Дуда подписал закон о запрете российского угля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

29 марта правительство Польши одобрило положения, на государственном уровне запрещающие импорт российского угля.

Польские власти приняли такое решение еще очередного пакета санкций Евросоюза. Страны ЕС согласовали пятый пакет санкций 7 апреля. Ограничительные меры с августа 2022 года запрещают покупать, импортировать или передавать российский уголь в ЕС. Сейчас импорт угля в Евросоюз оценивается в восемь миллиардов евро в год.

Польша - одна из немногих стран Европы, сохраняющих угольную промышленность. В общем балансе польской электрогенерации на уголь приходится около 78 процентов.

В Минэнерго России заявляли, что с учетом характеристик самого сырья и оборудования польских энерго- и теплостанций, быстро заменить российский уголь вряд ли получится.

По данным министерства, в 2021 году Польша заняла восьмое место по объемам импорта российского угля. Поставки оценивались в 7,8 миллиона тонн.

В мире,Анджей Дуда,Минэнерго России,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители