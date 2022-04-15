Глава ЦРУ выразил опасение о применении Россией ядерного удара

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Директор управления внешней разведки выразил опасение, что российская сторона может нанести удар по украинской территории тактическими или малым ядерным боеприпасом из-за «возможного отчаяния президента [России Владимира] Путина и российского руководства, если брать в расчет военные неудачи, с которыми они столкнулись».

Однако Бернс указал, что не располагает сведениями о перемещении вооружений, которые бы указывали на подобные планы.

Ранее глава ЦРУ заявил, что Китай является главным геополитическим вызовом для США в XXI веке.