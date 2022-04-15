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50 минут назад

Зеленский: «Украина начала конфликт с Россией еще раньше»

Мария Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев начал борьбу с Россией «еще раньше» февраля 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Зеленского журналисту BBC Клайву Майри.

Зеленский рассказал о подготовке к боевым действиям с Россией
Фото: ReutersReuters

Зеленский заявил, что на Украине ожидали конфликта с «одной из самых многочисленных армий в мире», подготовиться к которому «одной стране сложно».

«Именно поэтому мы хотели в НАТО. Именно поэтому мы стабилизировали ситуацию в Украине. Именно поэтому нам было необходимо сильное руководство моей команды. Именно поэтому мы боролись с некоторыми политическими группами внутри нашей страны…» - сказал Зеленский.

По его словам, в рамках подготовки Украина «непублично договаривалась про те или иные поставки», некоторые договоренности были достигнуты еще в декабре - январе.

Зеленский заявил, что у него нет ответа на вопрос, как закончить конфликт.

«Биться до последнего украинца, как люди в некоторых странах хотят? Или делать все возможное, чтобы не потерять десятки тысяч, сотни тысяч или даже миллионы людей?» - сказал он.

Зеленский отметил, что ни у кого нет «стопроцентно правильного ответа», иначе это было бы уже сделано.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,НАТО,
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