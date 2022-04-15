В Грузии бабушка запретила внуку вывесить украинский флаг. Видео

«В сети распространяется видео из Грузии, где бабушка конфликтует со своим внуком из-за его политической позиции. Женщина, поддерживающая Россию, запрещает молодому человеку повесить флаги Украины и Грузии на окно», – говорится в публикации к ролику.

На кадрах видно, что после препирательств со своей пожилой родственницей, которая скинула из окна флаги, молодой человек выходит из дома и вывешивает их на улице.