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1 час назад

В Грузии бабушка запретила внуку вывесить украинский флаг. Видео

Александр Кузьмин

В Грузии бабушка запретила своему внуку вывесить украинский флаг. Об этом сообщает Telegram-канал «Хайли Лайкли», опубликовавший видео инцидента.

«В сети распространяется видео из Грузии, где бабушка конфликтует со своим внуком из-за его политической позиции. Женщина, поддерживающая Россию, запрещает молодому человеку повесить флаги Украины и Грузии на окно», – говорится в публикации к ролику.

На кадрах видно, что после препирательств со своей пожилой родственницей, которая скинула из окна флаги, молодой человек выходит из дома и вывешивает их на улице.

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