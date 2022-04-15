В Киеве прогремели мощные взрывы

В ночь на 15 апреля в Киеве и его окрестностях прогремели мощные взрывы. Как пишет «Газета.Ru», об этом сообщил ряд украинских Telegram-каналов.

Отмечается, что после ночного происшествия во многих частях города нет электричества. Официальной информации от украинских властей о происходящем пока не поступало.

Напомним, что 14 апреля украинские войска нанесли ряд ударов по приграничным населенным пунктам в России — в Брянской и Белгородской области. Пострадали восемь человек, двое из которых в тяжелом состоянии.

После депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что авиаудары по территории РФ вынуждают нанести ответный сокрушительный удар по центру управления и принятия решений в Киеве.