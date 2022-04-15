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11 минут назад

В Киеве прогремели мощные взрывы и отключилось электричество

Елена Прошина

В ночь на 15 апреля в Киеве и его окрестностях прогремели мощные взрывы. Как пишет «Газета.Ru», об этом сообщил ряд украинских Telegram-каналов.

В Киеве прогремели мощные взрывы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что после ночного происшествия во многих частях города нет электричества. Официальной информации от украинских властей о происходящем пока не поступало.

Напомним, что 14 апреля украинские войска нанесли ряд ударов по приграничным населенным пунктам в России — в Брянской и Белгородской области. Пострадали восемь человек, двое из которых в тяжелом состоянии.

После депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что авиаудары по территории РФ вынуждают нанести ответный сокрушительный удар по центру управления и принятия решений в Киеве.

"Конечно, нам всем сегодня больно"

Как отметил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, такие действия украинских войск являются саботажем со стороны Украины, который необходим для срыва мирных переговоров с Россией.

В мире,Происшествия,Михаил Шеремет,Владимир Джабаров,Совет Федерации,Госдума,
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