Посетители кинотеатра запустили фейерверк в зале. Видео

Посетители кинотеатра устроили в зале фейерверк. Так поклонники индийского актера решили отметить появление звезды на экране. На инцидент обращает внимание Telegram-канал «Лента дна», в распоряжении которого оказалось соответствующее видео.
На кадрах видно, что зрительский зал кричит от восторга и радостно приветствует артиста, кинотеатр освещают запущенные его фанатами фейерверки.
«Как только болливудская звезда выскочила на экран, в помещении встретились безумие и самая настоящая эйфория», – отмечается в публикации.