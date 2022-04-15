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2 часа назад

Посетители кинотеатра запустили фейерверк в зале. Видео

Александр Кузьмин

Посетители кинотеатра устроили в зале фейерверк. Так поклонники индийского актера решили отметить появление звезды на экране. На инцидент обращает внимание Telegram-канал «Лента дна», в распоряжении которого оказалось соответствующее видео.

На кадрах видно, что зрительский зал кричит от восторга и радостно приветствует артиста, кинотеатр освещают запущенные его фанатами фейерверки.

«Как только болливудская звезда выскочила на экран, в помещении встретились безумие и самая настоящая эйфория», – отмечается в публикации.

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