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22 минуты назад

Зеленский рассказал о подготовке к боевым действиям с Россией

Lenta.ru

Украинские власти понимали неизбежность открытого столкновения с Россией и «начали эту войну еще раньше». Об этом в интервью «Би-би-си» заявил президент республики Владимир Зеленский, выдержки из материала цитирует РИА Новости.

Зеленский рассказал о подготовке к боевым действиям с Россией
Фото: ReutersReuters

Речь идет, как уточнил политик, о подготовке к боевым действиям внутри страны. Он рассказал, что руководство понимало сложности грядущего противостояния, а потому заранее закупало оружие, боролось с «некоторыми политическими группами» и стабилизировали внутреннюю ситуацию.

Также, по словам главы государства, Украина заранее договаривалась с союзниками о финансовой помощи, поставках оружия и снаряжения, пыталась развивать контакты с НАТО, в том числе, не афишируя их.

«И мы именно это и делали. Мы говорили. Мы непублично договаривались про те или иные поставки», — сказал Зеленский.

Ранее президент Украины заявил о сужении возможностей на переговорах с Россией из-за событий в городе Буча. Политик возложил ответственность за смерть мирных жителей на российскую армию, указав, что это неизбежно повлияет на контакты о мире.

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