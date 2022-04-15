Зеленский рассказал о подготовке к боевым действиям с Россией

Украинские власти понимали неизбежность открытого столкновения с Россией и «начали эту войну еще раньше». Об этом в интервью «Би-би-си» заявил президент республики Владимир Зеленский, выдержки из материала цитирует РИА Новости.

Фото: Reuters Reuters

Речь идет, как уточнил политик, о подготовке к боевым действиям внутри страны. Он рассказал, что руководство понимало сложности грядущего противостояния, а потому заранее закупало оружие, боролось с «некоторыми политическими группами» и стабилизировали внутреннюю ситуацию.

Также, по словам главы государства, Украина заранее договаривалась с союзниками о финансовой помощи, поставках оружия и снаряжения, пыталась развивать контакты с НАТО, в том числе, не афишируя их.

«И мы именно это и делали. Мы говорили. Мы непублично договаривались про те или иные поставки», — сказал Зеленский.