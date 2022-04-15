Зеленский рассказал, почему не уехал из Киева

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирался покидать Киев, несмотря на российскую спецоперацию, так как это привело бы к расколу в стране. Об этом он рассказал в интервью BBC.

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По словам Зеленского, у него даже «мысли такой не было» покинуть Киев, даже если бы он не был президентом.

«Я был бы в Украине. Как я могу это все оставить? А сейчас, когда это для меня высокая ответственность, я не мог этого сделать», - пояснил глава государства.

Он также отметил, что его эвакуация из Киева дестабилизировала бы обстановку на Украине.

«Это был бы точно раскол. И не было бы такой единой позиции вооруженных сил, президента и народа Украины», - заявил Владимир Зеленский.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». На фоне этого странами Запада были введены жесткие антироссийские санкции.