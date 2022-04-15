В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 81.29EUR 88.00
Войти в почту
29 минут назад

Зеленский высказался о возможности отъезда из Киева

Алиса Селезнёва

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирался покидать Киев, несмотря на российскую спецоперацию, так как это привело бы к расколу в стране. Об этом он рассказал в интервью BBC.

Зеленский рассказал, почему не уехал из Киева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Зеленского, у него даже «мысли такой не было» покинуть Киев, даже если бы он не был президентом.

«Я был бы в Украине. Как я могу это все оставить? А сейчас, когда это для меня высокая ответственность, я не мог этого сделать», - пояснил глава государства.

Он также отметил, что его эвакуация из Киева дестабилизировала бы обстановку на Украине.

«Это был бы точно раскол. И не было бы такой единой позиции вооруженных сил, президента и народа Украины», - заявил Владимир Зеленский.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». На фоне этого странами Запада были введены жесткие антироссийские санкции.

В Киеве прогремели мощные взрывы

После начала спецоперации западные СМИ сообщали о планах по эвакуации Зеленского из Киева. В частности, The Sun разместила статью о том, что в Литве находится группа из 150 американских и 70 британских спецназовцев. Они ожидают приказа на эвакуацию Зеленского из Киева. Аналогичная публикация появилась и в The Washington Post. Журналисты издания заявили, что знают о существовании планов вывоза из страны украинского президента.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители