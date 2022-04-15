В США потребовали отставки Байдена

Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин раскритиковала в соцсетях президента США Джо Байдена за попытку «пожать руку никому» и призвала отправить его в отставку.

Грин опубликовала видео, на котором Байден после выступления отходит от трибуны, оборачивается, протягивает руку и оглядывается по сторонам. Некоторое время он стоял спиной к залу, а затем ушел со сцены.

«Наш президент обернулся и попытался пожать руку буквально никому. Это невероятно стыдно, и он руководит нашей страной! Уже достаточно!» - написала она.

Ранее 79-летний Байден попал в неловкую ситуацию на мероприятии в Белом доме, посвященном здравоохранению. На это же мероприятие пришел экс-президент США Барак Обама.