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52 минуты назад

В США потребовали отставки Байдена

Мария Иванова

Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин раскритиковала в соцсетях президента США Джо Байдена за попытку «пожать руку никому» и призвала отправить его в отставку.

Грин опубликовала видео, на котором Байден после выступления отходит от трибуны, оборачивается, протягивает руку и оглядывается по сторонам. Некоторое время он стоял спиной к залу, а затем ушел со сцены.

«Наш президент обернулся и попытался пожать руку буквально никому. Это невероятно стыдно, и он руководит нашей страной! Уже достаточно!» - написала она.

Ранее 79-летний Байден попал в неловкую ситуацию на мероприятии в Белом доме, посвященном здравоохранению. На это же мероприятие пришел экс-президент США Барак Обама.

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Обама посетил Белый дом впервые после ухода с поста в 2017 году. Фото и видео с мероприятия продемонстрировали любовь людей к Обаме - его окружили со всех сторон, тогда как смущенному Байдену пришлось стоять в стороне в одиночестве.

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