В Беларуси подорожал сахар. Решение о поднятии стоимости на «сладкий песок» было тяжелым, но обоснованным. Об этом сегодня заявил первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец, передает «МИР 24».
Теперь сахар стоит дороже на 60 белорусских копеек или на 15 российских рублей. Его цена под контролем государства. Стоимость социально значимых товаров в Беларуси регулируется: это мука, сахар, молочные продукты, рыба. Всего 29 наименований.
«Увеличивается диспаритет цен, то есть разница в ценах между Беларусью и сопредельными государствами. В настоящее время эта разница приводит к тому, что создаются предпосылки для вывоза сахара из Беларуси, поэтому принимаются меры. Основная цель – обеспечение доступных товаров социально значимой направленности для населения. Товарные группы изменяются в зависимости от ситуации на рынке», – сказал Вежновец.
Ранее в стране ввели ограничения на вывоз некоторых продуктов. Теперь за пределы ЕАЭС нельзя вывозить более одного килограмма муки, крупы, сахара, соли, макарон. Запрет коснулся также растительного масла и консервов.