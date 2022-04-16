В Беларуси подорожал сахар

«Увеличивается диспаритет цен, то есть разница в ценах между Беларусью и сопредельными государствами. В настоящее время эта разница приводит к тому, что создаются предпосылки для вывоза сахара из Беларуси, поэтому принимаются меры. Основная цель – обеспечение доступных товаров социально значимой направленности для населения. Товарные группы изменяются в зависимости от ситуации на рынке», – сказал Вежновец.