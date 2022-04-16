Слова Байдена об Украине удивили разведку США

Администрация США обеспокоена вольным использованием президентом Джо Байденом понятия "геноцид" касательно ситуации на Украине. Эти высказывания не подтверждаются данным американской разведки, сообщает телеканал NBC News.

Фото: AFP/Nicholas Kamm AFP/Nicholas Kamm

За последнее время Байден уже трижды назвал действия российских войск на Украине "геноцидом". В Белом доме вынуждены были уточнить, что это личное мнение президента, отражающее его видение ситуации на местах. По данным источников NBC News, доклады разведки "не поддерживают определение геноцида" относительно кризиса на Украине. Геноцид предполагает наличие цели уничтожения этнической группы или нации, а этого как раз не наблюдается.

Кроме того, по свидетельствам чиновников, подход Байдена затрудняет работу над вынесением непредвзятых юридических оценок происходящего в зоне конфликта. При этом отмечалось, что термин "геноцид" Байден запустил в оборот после появления в СМИ кадров массовых захоронений, пыток и убийств гражданского населения в населенном пункте Буча в Киевской области (Минобороны РФ убедительно доказало, что это фейк, сфабрикованный СБУ. Российские войска оставили город, затем в него вошли националистические подразделения).