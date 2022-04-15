В США рассказали о полученной из России дипломатической ноте

Руководство США получило официальную дипломатическую ноту из Москвы с призывом прекратить поставки оружия на Украину, заявила газета The Washington Post, в редакции которой оказалась копия письма.

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Как рассказали журналисты, Россия якобы направила ноту после того, как американский президент Джо Байден одобрил резкое расширение спектра вооружений, предоставляемых правительству в Киеве. Новый пакет военной помощи Украине должен составить 800 миллионов долларов. Украинской армии, в том числе, будут поставлены 155-миллиметровые гаубицы, беспилотники и бронетехника береговой обороны, а также дополнительные переносные зенитные и противотанковые средства.

По данным издания, Москва на текущей неделе предупредила Вашингтон о том, что поставки США и НАТО «наиболее чувствительных» систем вооружений на Украину «подливают масла» в конфликт и могут привести к «непредсказуемым последствиям».

Государственный департамент отказался комментировать содержание двухстраничной дипломатической ноты. Официальных данных из российских ведомств на данный момент также не поступало.