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46 минут назад

Байдена обвинили во лжи о России ради сохранения власти

Lenta.ru

Экономист, глава аналитического бюро проекта «Сонар-2050» Иван Лизан в интервью изданию «Украина.ру» обвинил президента США Джо Байдена в том, что он врет американцам о якобы пагубных действиях России. Его ложь направлена на убеждение народа в том, что тех проблемах, которые испытывает Америка, виноват не он, а Москва, что должно позволить ему сохранить власть, подчеркнул он.

Байдена обвинили во лжи о России ради сохранения власти
Фото: ReutersReuters

«Ему сейчас нужна любая ложь, например, что в росте цен на бензин виноват Владимир Путин. Хотя при чем тут Путин, если они от закупок нефти (у России) отказались сами», — заявил эксперт.

Лизан отметил, что США отказались от закупок российской нефти лишь формально — банки получили федеральную лицензию, которая позволяет им приобретать нефть у России через третьи страны. Он добавил, что когда санкции, на которые пошли сами США, ударят по ним самим в полную силу, тогда они смогут в полной мере оценить последствия собственных принятых решений.

Ранее издание Business Insider сообщило, что санкции Запада в отношении России не останавливают ее, а их усиление нанесет большой экономический ущерб США и Европе. Отмечается, что экспорт сырой нефти из России фактически растет на фоне роста спроса со стороны Индии, а также долгосрочных контрактов с Китаем.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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