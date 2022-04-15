Байдена обвинили во лжи о России ради сохранения власти

Экономист, глава аналитического бюро проекта «Сонар-2050» Иван Лизан в интервью изданию «Украина.ру» обвинил президента США Джо Байдена в том, что он врет американцам о якобы пагубных действиях России. Его ложь направлена на убеждение народа в том, что тех проблемах, которые испытывает Америка, виноват не он, а Москва, что должно позволить ему сохранить власть, подчеркнул он.

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«Ему сейчас нужна любая ложь, например, что в росте цен на бензин виноват Владимир Путин. Хотя при чем тут Путин, если они от закупок нефти (у России) отказались сами», — заявил эксперт.

Лизан отметил, что США отказались от закупок российской нефти лишь формально — банки получили федеральную лицензию, которая позволяет им приобретать нефть у России через третьи страны. Он добавил, что когда санкции, на которые пошли сами США, ударят по ним самим в полную силу, тогда они смогут в полной мере оценить последствия собственных принятых решений.