Законодатели США впервые посетили Киев

Сенатор Стив Дэйнс и конгрессмен Виктория Спартц посетили Киев и его окрестности. Это первый визит официальных лиц США на Украину с начала боевых действий в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

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По информации издания, Дэйнс и Спартц прибыли в Киев на поезде с территории Западной Украины. До этого власти Украины выслали им соответствующее приглашение. Как уточняет издание, Дэйнс прервал свою поездку в страны Восточной Европы, чтобы посетить Киев, а Спартц заранее спланировала свой визит в эту страну. Уточняется, что она родом из Украины.

Американские законодатели посетили не только Киев, но также Бучу и Бородянку, пишет The New York Times. Они поддержали курс администрации США по вопросу оказания военной поддержки Украине.