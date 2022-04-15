Законодатели США впервые посетили Киев

Сенатор Стив Дэйнс и конгрессмен Виктория Спартц посетили Киев и его окрестности. Это первый визит официальных лиц США на Украину с начала боевых действий в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.
По информации издания, Дэйнс и Спартц прибыли в Киев на поезде с территории Западной Украины. До этого власти Украины выслали им соответствующее приглашение. Как уточняет издание, Дэйнс прервал свою поездку в страны Восточной Европы, чтобы посетить Киев, а Спартц заранее спланировала свой визит в эту страну. Уточняется, что она родом из Украины.
Американские законодатели посетили не только Киев, но также Бучу и Бородянку, пишет The New York Times. Они поддержали курс администрации США по вопросу оказания военной поддержки Украине.
Ранее президент США Джо Байден сообщил, что они рассматривают кандидатуры должностных лиц высокого ранга для отправки с визитом на Украину. Как писала газета Politico, таким образом США намерены продемонстрировать Киеву свою поддержку. Источники издания сообщили, что представитель Вашингтона должен будет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Среди возможных кандидатур: президент США Джо Байден, вице-президент Камала Харрис, глава Пентагона Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен.