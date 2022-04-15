В Южной Корее предложили надавить на Россию

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33 минуты назад

Избранный президент Южной Кореи считает необходимым активизировать давление на Россию

ТАССиещё 1

Избранный президент Республики Корея Юн Сок Ёль считает, что страна должна принять активное участие в международной кампании давления на Россию в связи с ситуацией вокруг Украины, при этом увеличив гуманитарную помощь Киеву. Об этом он заявил в интервью газете The Washington Post, которое было опубликовано в четверг.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы должны принять участие в международной кампании давления на Россию, что нынешнее правительство делает до определенной степени. Когда международное сообщество обращается к нам с тем, чтобы мы участвовали больше, мы должны четко продемонстрировать наше отношение, которое заключается в уважении к международному порядку, основанному на правилах", - заявил Юн Сок Ёль.

При этом избранный президент подчеркнул, что с точки зрения помощи Киеву Республика Корея должна сосредоточиться на гуманитарной составляющей, поскольку для поставок вооружения существует множество препятствий. "Такие страны, как Германия, предоставляют оборонительное вооружение, но мы в Южной Корее, если смотреть на вещи реалистично, сталкиваемся со многими препятствиями для помощи вооружением. Поэтому мы предоставили гуманитарную помощь объемом $10 млн при нынешней администрации, и я думаю, что нам надо предоставить еще больше такой помощи", - сказал он.

Избранный президент Республики Корея Юн Сок Ёль приступит к исполнению обязанностей главы государства 10 мая.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи принял решение о проведении специальной военной операции. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.

В мире,Владимир Путин,ЕС,
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