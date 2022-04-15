В МВФ призвали готовиться к худшему из-за пандемии

Главный экономист Международного Валютного Фонда (МВФ) Гита Гопинат призвала готовиться к трудностям из-за пандемии коронавируса и подчеркнула, что для поддержки систем здравоохранения необходимы миллиарды долларов, пишет Bloomberg.

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Гопинат обеспокоена тем, что мир надеется на позитивные варианты дальнейшего развития пандемии, тогда как эксперты прогнозируют худшие сценарии. В фонде настаивают, что страны мира вкладывают недостаточно средств в борьбу с пандемией.

МВФ оценивает общие убытки от кризис в 13,8 триллиона долларов и считает, что в этом году на борьбу с пандемией потребуется дополнительное финансирование в 15 миллиардов долларов, а впоследствии нужно будет выделять 10 миллиардов долларов ежегодно.