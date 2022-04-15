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20 минут назад

Египет отказался занимать антироссийскую позицию

Елена Прошина

Западные страны требуют от Египта присоединиться к санкциям против России в связи с боевыми действиями на Украине. Каир продолжает держать нейтралитет и сотрудничать с Москвой. Об этом заявил председатель Российско-египетского делового совета Михаил Орлов, сообщает портал «Известия».

Египет отказался занимать антироссийскую позицию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Запад оказывает сильное давление на Египет с требованием присоединиться к антироссийской позиции, однако власти в Каире все еще придерживаются нейтралитета и незаметно сотрудничают с Москвой. Орлов отметил, что единственная проблема, на которую России следует обратить внимание в контексте сотрудничества с Египтом, — его сильная экономическая зависимость от Европы и США.

«Они [египтяне] боятся и не могут себе позволить терять огромную финансовую поддержку от США и ЕС», — подчеркнул он.

При этом Орлов считает, что Египет обладает большим потенциалом в плане плацдарма для российской промышленности. Сотрудничество Москвы и Каира могло бы предоставить России возможность производить или делать сборку отечественной продукции на экспорт, но под флагом другой страны, пояснил он.

Портал российского правительства опубликовал список «недружественных государств». В него входят около 50 стран, среди которых Великобритания, США, 27 стран ЕС, Украина, Япония и другие.

В мире,Михаил Орлов,Правительство РФ,ЕС,
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