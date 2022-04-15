В США оценили последствия усиления санкций против России

Антироссийские санкции, введенные Западом в ответ на эскалацию конфликта на Украине, наносят огромный экономический ущерб США и Европе. Новые ограничения не остановят Россию, но обернутся для Запада печальными последствиями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью Business Insider.

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Как пишет издание, экспорт сырой нефти из России растет, так как Москва нарастила поставки топлива благодаря долгосрочным контрактам с Китаем и спросу со стороны Индии. Хотя Запад ввел ряд санкций против поставок энергоносителей из РФ, в других странах все еще достаточно спроса, чтобы поддерживать этот сектор российской экономики, говорится в материале.

В статье также отмечается, что страны ЕС заняли более мягкую позицию в вопросе поставок российских энергоносителей. Business Insider пишет, что Европа зависима от природного газа и нефти из России, поэтому запрет на импорт привел бы к резкому скачку цен. Подобная мера только усугубит проблемы с местной инфляцией. Кроме того, природный газ и сырая нефть играют ключевую роль во многих производственных процессах, поэтому отказываться от них было бы очень рискованно, подчеркивает издание.