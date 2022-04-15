В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 81.29EUR 88.00
Войти в почту
13 минут назад

В США оценили последствия усиления санкций против России

Елена Прошина

Антироссийские санкции, введенные Западом в ответ на эскалацию конфликта на Украине, наносят огромный экономический ущерб США и Европе. Новые ограничения не остановят Россию, но обернутся для Запада печальными последствиями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью Business Insider.

В США оценили последствия усиления санкций против России
Фото: ТАССТАСС

Как пишет издание, экспорт сырой нефти из России растет, так как Москва нарастила поставки топлива благодаря долгосрочным контрактам с Китаем и спросу со стороны Индии. Хотя Запад ввел ряд санкций против поставок энергоносителей из РФ, в других странах все еще достаточно спроса, чтобы поддерживать этот сектор российской экономики, говорится в материале.

В статье также отмечается, что страны ЕС заняли более мягкую позицию в вопросе поставок российских энергоносителей. Business Insider пишет, что Европа зависима от природного газа и нефти из России, поэтому запрет на импорт привел бы к резкому скачку цен. Подобная мера только усугубит проблемы с местной инфляцией. Кроме того, природный газ и сырая нефть играют ключевую роль во многих производственных процессах, поэтому отказываться от них было бы очень рискованно, подчеркивает издание.

Business Insider резюмирует, что усиление ограничений на поставки энергоносителей из России вызовет цепную реакцию, которая умножит проблемы с инфляцией во всей западной экономике.

В мире,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители