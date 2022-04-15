В США оценили последствия усиления санкций против России

Антироссийские санкции, введенные Западом в ответ на эскалацию конфликта на Украине, наносят огромный экономический ущерб США и Европе. Новые ограничения не остановят Россию, но обернутся для Запада печальными последствиями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью Business Insider.
Как пишет издание, экспорт сырой нефти из России растет, так как Москва нарастила поставки топлива благодаря долгосрочным контрактам с Китаем и спросу со стороны Индии. Хотя Запад ввел ряд санкций против поставок энергоносителей из РФ, в других странах все еще достаточно спроса, чтобы поддерживать этот сектор российской экономики, говорится в материале.
В статье также отмечается, что страны ЕС заняли более мягкую позицию в вопросе поставок российских энергоносителей. Business Insider пишет, что Европа зависима от природного газа и нефти из России, поэтому запрет на импорт привел бы к резкому скачку цен. Подобная мера только усугубит проблемы с местной инфляцией. Кроме того, природный газ и сырая нефть играют ключевую роль во многих производственных процессах, поэтому отказываться от них было бы очень рискованно, подчеркивает издание.
Business Insider резюмирует, что усиление ограничений на поставки энергоносителей из России вызовет цепную реакцию, которая умножит проблемы с инфляцией во всей западной экономике.