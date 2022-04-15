Макрон дал обещание Зеленскому

Президент Франции Эммануэль Макрон провел вторую за день телефонную беседу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он пообещал продолжать оказывать Киеву поддержку для противостояния российским войскам, сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter Макрона.

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Как написал глава французского государства, он вновь позвонил президенту Украины и выразил намерение поддерживать его, чтобы «положить конец конфликту».

Макрон подчеркнул, что за 50 дней военного конфликта на территории Украины Франция предоставила ей военные грузы на сумму более чем €100 млн. При этом Франция пообещала выделить дополнительные средства поддержки.

Уточняется, что страны Европейского союза в общей сложности планируют довести военную помощь Украине до €1,5 млрд. Глава французского государства отметил, что французские спасатели и пожарные отправят на Украину 24 машины для пожарных и скорой помощи, а также 50 тонн грузов для спасательной службы.