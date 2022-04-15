В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 81.29EUR 88.00
Войти в почту
36 минут назад

Макрон выразил солидарность с Зеленским и пообещал продолжить помогать Киеву

Елена Прошина

Президент Франции Эммануэль Макрон провел вторую за день телефонную беседу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он пообещал продолжать оказывать Киеву поддержку для противостояния российским войскам, сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter Макрона.

Макрон дал обещание Зеленскому
Фото: ReutersReuters

Как написал глава французского государства, он вновь позвонил президенту Украины и выразил намерение поддерживать его, чтобы «положить конец конфликту».

Макрон подчеркнул, что за 50 дней военного конфликта на территории Украины Франция предоставила ей военные грузы на сумму более чем €100 млн. При этом Франция пообещала выделить дополнительные средства поддержки.

Уточняется, что страны Европейского союза в общей сложности планируют довести военную помощь Украине до €1,5 млрд. Глава французского государства отметил, что французские спасатели и пожарные отправят на Украину 24 машины для пожарных и скорой помощи, а также 50 тонн грузов для спасательной службы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что русские и украинцы — братские народы, а также призвал проявлять осторожность в высказываниях относительно событий на Украине. Глава Франции подчеркнул, что происходящее на Украине — безумие, однако он «смотрит на факты» и всеми силами пытается восстановить мир.

В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,ЕС,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители