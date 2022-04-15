Макрон дал обещание Зеленскому

Президент Франции Эммануэль Макрон провел вторую за день телефонную беседу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он пообещал продолжать оказывать Киеву поддержку для противостояния российским войскам, сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter Макрона.
Как написал глава французского государства, он вновь позвонил президенту Украины и выразил намерение поддерживать его, чтобы «положить конец конфликту».
Макрон подчеркнул, что за 50 дней военного конфликта на территории Украины Франция предоставила ей военные грузы на сумму более чем €100 млн. При этом Франция пообещала выделить дополнительные средства поддержки.
Уточняется, что страны Европейского союза в общей сложности планируют довести военную помощь Украине до €1,5 млрд. Глава французского государства отметил, что французские спасатели и пожарные отправят на Украину 24 машины для пожарных и скорой помощи, а также 50 тонн грузов для спасательной службы.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что русские и украинцы — братские народы, а также призвал проявлять осторожность в высказываниях относительно событий на Украине. Глава Франции подчеркнул, что происходящее на Украине — безумие, однако он «смотрит на факты» и всеми силами пытается восстановить мир.