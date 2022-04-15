Сербия снизит газовую зависимость от России

«Сербия все еще зависит от одного поставщика. У нас два маршрута поступления газа (через Венгрию и Болгарию — прим. «Ленты.ру»), но мы зависим от России. Наш интерконнектор с Болгарией, который будет готов в следующем году, даст возможность вести переговоры и с сентября следующего года получать СПГ из Греции, связаться с газом из Азербайджана, тем самым снизит нашу зависимость», — заявила она.