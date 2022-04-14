Байден обвинил Россию в росте инфляции в США

Президент США Джо Байден обвинил Россию в том, что ее специальная военная операция на Украине привела к росту цен на бензин и продукты питания во всем мире. Об этом пишет ТАСС.

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Как считает американский лидер, на 70 процентов рост инфляции в США стал результатом событий на Украине. «Привело к росту цен на бензин и продукты питания во всем мире. Украина и Россия — <...> крупнейшие производители пшеницы в мире», — заявил он.

Ранее Байден призвал Конгресс срочно решить проблему с инфляцией, отметив, что сам делает все, что в его силах, чтобы замедлить цены. «По сути, мы уже добились прогресса с момента сбора данных о мартовской инфляции», — заявил он.