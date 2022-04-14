В Италии карикатура с Зеленским стала причиной скандала

Еврейская община Рима выразила возмущение по поводу «горбоносой» карикатуры на президента Украины Владимира Зеленского Итальянские евреи и сенатор обвинили художника Вауро Сенези в нацизме, пишет газета La Repubblica.

Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters Valentyn Ogirenko/Reuters

«Это не совпадение, а привычка одного джентльмена изображать евреев с крючковатым носом в стиле «Защиты Расы». Пересоздание нацистской пропаганды... это буквально отвратительное действо», — заявил сенатор от Демократической партии Андреа Маркуччи.

Учитывая еврейские корни украинского лидера, назвали позором, добавив, что к этому нельзя привыкать.

Речь идет об издании La Difesa della Razza («Защита Расы») — известного в Италии 1930-40-х годов журнала, находившимся под контролем Министерства культуры. Он издавался с целью разработки и распространения «научной» доктрины расы, которая оправдывала бы политику Бенито Муссолини и его Национальную фашистскую партию в глазах итальянцев.