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1 час назад

В Италии карикатура с Зеленским стала причиной скандала

Газета.Ru

Еврейская община Рима выразила возмущение по поводу «горбоносой» карикатуры на президента Украины Владимира Зеленского Итальянские евреи и сенатор обвинили художника Вауро Сенези в нацизме, пишет газета La Repubblica.

В Италии карикатура с Зеленским стала причиной скандала
Фото: Valentyn Ogirenko/ReutersValentyn Ogirenko/Reuters

«Это не совпадение, а привычка одного джентльмена изображать евреев с крючковатым носом в стиле «Защиты Расы». Пересоздание нацистской пропаганды... это буквально отвратительное действо», — заявил сенатор от Демократической партии Андреа Маркуччи.

Учитывая еврейские корни украинского лидера, назвали позором, добавив, что к этому нельзя привыкать.

Речь идет об издании La Difesa della Razza («Защита Расы») — известного в Италии 1930-40-х годов журнала, находившимся под контролем Министерства культуры. Он издавался с целью разработки и распространения «научной» доктрины расы, которая оправдывала бы политику Бенито Муссолини и его Национальную фашистскую партию в глазах итальянцев.

В ответ на претензии Сенези заявил, что созданная им карикатура «на то и карикатура» — на самом деле она никак не намекает на происхождение Зеленского, а просто демонстрирует гипертрофированные черты лица.

В мире,Андреа Маркуччи,Владимир Зеленский,Бенито Муссолини,Демократическая партия США,
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