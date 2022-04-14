США отреагировали на предупреждения РФ насчет членства Финляндии и Швеции в НАТО

США не меняют взгляды на НАТО и ее политику «открытых дверей», невзирая на предупреждения РФ касательно возможного членства в альянсе Финляндии и Швеции. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, пишет ТАСС.

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В ходе брифинга представителю Вашингтона задали вопрос о том, появились ли какие-то изменения во взглядах Соединенных Штатов на потенциальное присоединение к НАТО Финляндии и Швеции, учитывая заявления со стороны Москвы.

«Никакого изменения нет, поскольку мы считаем, что политика открытых дверей НАТО — это политика открытых дверей. И решать то, как выглядит членство, должен альянс НАТО и только альянс НАТО», — подчеркнул Прайс.

Напомним, что ранее руководство правящей Социал-демократической рабочей партии Швеции заявило, что страна намерена подать заявку о вступлении в НАТО в июне этого года. Это планируется сделать на встрече организации, которая состоится в Мадриде.

В свою очередь, премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что страна намерена принять решение по вопросу о вступлении в Североатлантического альянса в течение ближайших недель.