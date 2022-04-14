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1 час назад

США не меняют взгляд на политику открытых дверей НАТО из-за предупреждений России

ТАССиещё 1

Соединенные Штаты не меняют взгляды на НАТО и ее политику "открытых дверей", невзирая на предупреждения со стороны России насчет членства Финляндии и Швеции. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

США отреагировали на предупреждения РФ насчет членства Финляндии и Швеции в НАТО
Фото: ReutersReuters

Швеция определилась по вопросу вступления в НАТО

Ему был задан вопрос о том, есть ли какие-либо изменения во взглядах США на потенциальное присоединения к альянсу Финляндии и Швеции, учитывая предупреждения со стороны Москвы.

"Никакого изменения нет, поскольку мы считаем, что политика открытых дверей НАТО - это политика открытых дверей. И решать то, как выглядит членство, должен альянс НАТО и только альянс НАТО", - ответил Прайс.

В мире,Нед Прайс,НАТО,Госдеп США,
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