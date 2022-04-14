США отреагировали на предупреждения РФ насчет членства Финляндии и Швеции в НАТО

Соединенные Штаты не меняют взгляды на НАТО и ее политику "открытых дверей", невзирая на предупреждения со стороны России насчет членства Финляндии и Швеции. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.