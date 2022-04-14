США отреагировали на предупреждения РФ насчет членства Финляндии и Швеции в НАТО

Соединенные Штаты не меняют взгляды на НАТО и ее политику "открытых дверей", невзирая на предупреждения со стороны России насчет членства Финляндии и Швеции. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
Ему был задан вопрос о том, есть ли какие-либо изменения во взглядах США на потенциальное присоединения к альянсу Финляндии и Швеции, учитывая предупреждения со стороны Москвы.
"Никакого изменения нет, поскольку мы считаем, что политика открытых дверей НАТО - это политика открытых дверей. И решать то, как выглядит членство, должен альянс НАТО и только альянс НАТО", - ответил Прайс.