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44 минуты назад

США готовы помирить Азербайджан и Армению

Елена Прошина

США готовы помочь Азербайджану и Армении достичь всеобъемлющего мира, в том числе по линии Минской группы ОБСЕ. Как пишет ТАСС, об этом заявили в Госдепартаменте Соединенных Штатов.

США готовы помирить Азербайджан и Армению
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что в сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые привели к жертвам среди мирного населения. 9 ноября того же года лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении военных действий.

В документе говорилось, что армянская и азербайджанская армии обязаны остановиться на занятых позициях, часть районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и так называемого «Лачинского коридора» должны быть размещены российские миротворцы.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван признает территориальную целостность Азербайджана. При этом он отметил важность правового статуса Нагорного Карабаха, который является не целью, а средством для обеспечения безопасности и прав армян на этих землях.

В мире,Никол Пашинян,
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