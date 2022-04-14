США готовы помирить Азербайджан и Армению

США готовы помочь Азербайджану и Армении достичь всеобъемлющего мира, в том числе по линии Минской группы ОБСЕ. Как пишет ТАСС, об этом заявили в Госдепартаменте Соединенных Штатов.

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Напомним, что в сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые привели к жертвам среди мирного населения. 9 ноября того же года лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении военных действий.

В документе говорилось, что армянская и азербайджанская армии обязаны остановиться на занятых позициях, часть районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и так называемого «Лачинского коридора» должны быть размещены российские миротворцы.