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28 минут назад

В США заявили, что вынуждены постоянно придумывать новые пути поставок оружия Киеву

ТАСС

Соединенные Штаты вынуждены постоянно изыскивать новые пути поставок оружия на Украину для обеспечения их стабильности в нынешней ситуации. Об этом заявил на брифинге в четверг пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

В Пентагоне рассказали о путях поставок оружия Киеву
Фото: ReutersReuters

"Мы не говорим о деталях этого потока [военной помощи] для сохранения операционной безопасности, и мы ежедневно его отслеживаем, изменяем и адаптируем при необходимости", - сказал он.

При этом Кирби отметил, что США пока не зафиксировали "ни одного усилия России воспрепятствовать этому потоку".

Великобритания отправит Украине бронетехнику

В среду президент США Джо Байден объявил о решении предоставить Киеву военную помощь еще на $800 млн, в том числе 11 вертолетов Ми-17, 200 бронетранспортеров, 18 155-мм гаубиц и 40 тыс. артиллерийских снарядов, 300 барражирующих снарядов Switchblade, 500 ракет для противотанковых комплексов Javelin и "тысячи других противотанковых систем".

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в интервью ТАСС, что РФ будет пресекать попытки США и западных стран замедлить российскую специальную операцию на Украине. При этом он подчеркнул, что Москва будет рассматривать перевозящие вооружения транспортные средства США и НАТО на территории Украины как законные военные цели.

В мире,Джон Кирби,Сергей Рябков,Джозеф Байден,НАТО,Пентагон,
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