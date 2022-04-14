В Пентагоне рассказали о путях поставок оружия Киеву

Соединенные Штаты вынуждены постоянно изыскивать новые пути поставок оружия на Украину для обеспечения их стабильности в нынешней ситуации. Об этом заявил на брифинге в четверг пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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"Мы не говорим о деталях этого потока [военной помощи] для сохранения операционной безопасности, и мы ежедневно его отслеживаем, изменяем и адаптируем при необходимости", - сказал он.

При этом Кирби отметил, что США пока не зафиксировали "ни одного усилия России воспрепятствовать этому потоку".

В среду президент США Джо Байден объявил о решении предоставить Киеву военную помощь еще на $800 млн, в том числе 11 вертолетов Ми-17, 200 бронетранспортеров, 18 155-мм гаубиц и 40 тыс. артиллерийских снарядов, 300 барражирующих снарядов Switchblade, 500 ракет для противотанковых комплексов Javelin и "тысячи других противотанковых систем".