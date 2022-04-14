Байден заявил о готовности лично поехать в Киев

Президент США Джо Байден заявил, что готов лично отправиться с визитом в Киев. Как сообщает РИА Новости, об этом глава Соединенных Штатов заявил во время общения с журналистами перед посадкой на президентский борт в штате Мэриленд.
Сперва Байдена спросили, готов ли он отправить кого-то из членов администрации в Киев, на что президент заявил, что решение пока не принято. Однако после президента США попросили уточнить, кто мог бы претендовать на эту роль.
«Вы готовы поехать?» — спросил в шутку Байден журналиста. Услышав в ответ аналогичный вопрос, он ответил: «Да».
Ранее стало известно, что США обсуждают возможность отправить с визитом в Киев представителя своей администрации, который должен встретиться с Владимиром Зеленским и продемонстрировать поддержку Украины.
Среди возможных кандидатов на эту роль остаются сам Байден и вице-президент Камала Харрис. Кроме того, возможен сценарий, при котором в Киев отправится глава дипломатического или оборонного ведомства Соединенных Штатов.