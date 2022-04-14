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14 минут назад

Байден заявил о готовности лично поехать в Киев

Елена Прошина

Президент США Джо Байден заявил, что готов лично отправиться с визитом в Киев. Как сообщает РИА Новости, об этом глава Соединенных Штатов заявил во время общения с журналистами перед посадкой на президентский борт в штате Мэриленд.

Байден заявил о готовности лично поехать в Киев
Фото: ReutersReuters

Сперва Байдена спросили, готов ли он отправить кого-то из членов администрации в Киев, на что президент заявил, что решение пока не принято. Однако после президента США попросили уточнить, кто мог бы претендовать на эту роль.

«Вы готовы поехать?» — спросил в шутку Байден журналиста. Услышав в ответ аналогичный вопрос, он ответил: «Да».

Ранее стало известно, что США обсуждают возможность отправить с визитом в Киев представителя своей администрации, который должен встретиться с Владимиром Зеленским и продемонстрировать поддержку Украины.

Среди возможных кандидатов на эту роль остаются сам Байден и вице-президент Камала Харрис. Кроме того, возможен сценарий, при котором в Киев отправится глава дипломатического или оборонного ведомства Соединенных Штатов.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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