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52 минуты назад

В Минобороны сообщили о минировании плотины в ДНР

Lenta.ru

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что националисты заминировали плотину водохранилища Углегорской теплоэлектростанции. Об этом сообщает ТАСС.

В Минобороны сообщили о минировании плотины в ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам представителя Министерства обороны (МО) России, в Светлодарске Донецкой народной республики (ДНР) боевики украинских вооруженных формирований заминировали плотину. «В случае подрыва в зоне возможного затопления окажутся город Светлодарск, поселки Мироновский, Луганское и ряд других с общей численностью населения более 15 тысяч человек», — отметил Мизинцев.

Также он рассказал, что после ухода воды по всей территории затопления будет повреждена система жизнеобеспечения населения, которая включает в себя канализацию, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами. Это, по словам представителя МО, приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки и распространению инфекционных заболеваний в Бахмутском районе.

Ранее Мизинцев сообщил, что украинские националисты готовят взрыв эстакады над железной дорогой в Краматорском районе. В городе Константиновка неонацисты заминировали автомобильную эстакаду через железнодорожные пути по улице Белоусова, которую в ближайшее время планируют разрушить, чтобы обвинить в этом Россию.

В мире,Михаил Мизинцев,НЦУО РФ,
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