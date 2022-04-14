Германии предрекли полный коллапс без российского газа

Генеральный директор химического концерна Covestro Маркус Штайлеманн заявил, что эмбарго на российские энергоносители повлечет за собой разрушительные последствия для промышленности ФРГ, пишет Daily Mail.

Фото: PIxabay PIxabay

Бизнесмен предрек Германии полный коллапс при отказе от российского газа. По мнению главы Covestro, это решение разрушит всю цепочку производства и поставок, а также поставит под угрозу сотни тысяч рабочих мест.

Штайлеманн добавил, что сейчас трудно спрогнозировать долгосрочные последствия кризиса на Украине. Однако общество Германии уже понесло значительный ущерб от сложившейся ситуации, отметил он.

Ранее в Германии допустили крупнейший кризис со времен Второй мировой из-за газа. С таким мнением выступил глава крупнейшего немецкого химического концерна BASF Мартин Брудермюллер.