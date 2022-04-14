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52 минуты назад

Германии предрекли полный коллапс без российского газа

Lenta.ru

Генеральный директор химического концерна Covestro Маркус Штайлеманн заявил, что эмбарго на российские энергоносители повлечет за собой разрушительные последствия для промышленности ФРГ, пишет Daily Mail.

Германии предрекли полный коллапс без российского газа
Фото: PIxabayPIxabay

Бизнесмен предрек Германии полный коллапс при отказе от российского газа. По мнению главы Covestro, это решение разрушит всю цепочку производства и поставок, а также поставит под угрозу сотни тысяч рабочих мест.

Штайлеманн добавил, что сейчас трудно спрогнозировать долгосрочные последствия кризиса на Украине. Однако общество Германии уже понесло значительный ущерб от сложившейся ситуации, отметил он.

Ранее в Германии допустили крупнейший кризис со времен Второй мировой из-за газа. С таким мнением выступил глава крупнейшего немецкого химического концерна BASF Мартин Брудермюллер.

7 апреля Европарламент призвал полностью отказаться от российского газа. Депутаты сообщили, что могут пересмотреть решение об эмбарго, если Москва изменит свою позицию по ситуации на Украине. На следующий день Евросоюз принял пятый пакет санкций против России, включающий запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС.

В мире,Европарламент,ЕС,
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