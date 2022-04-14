Байден заявил о готовности лично поехать в Киев

Президент США Джо Байден заявил, что готов лично поехать в Киев. Его слова приводит РИА Новости.
Перед посадкой на президентский борт в штате Мэриленд у Байдена спросили, готов ли он отправить кого-то из членов своей администрации в Киев. В ответ американский президент заявил, что решение на этот счет пока не принято. Однако после этого американского лидера попросили уточнить, кто мог бы претендовать на эту роль.
«Вы готовы поехать?» — спросил в шутку Байден журналиста. Услышав в ответ аналогичный вопрос, он утвердительно ответил: «Да»