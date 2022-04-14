Глава ЦРУ назвал четыре главных вызова американскому будущему

Глава ЦРУ США Уильям Бернс, выступая 14 апреля в Технологическом институте, заявил, что Китай является единственным и главным геополитическим вызовом для Вашингтона в XXI веке. Его слова приводит РИА «Новости».

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При этом Бернс отметил, что перед лицом США в текущем столетии стоят всего четыре угрозы. Первой, по его мнению, является «возобновившаяся агрессия России против Украины».

«Второй — более долгосрочная проблема, которую создают амбиции Китая в сфере лидерства. На мой взгляд, он является единственным и наиболее важным геополитическим вызовом в XXI веке», — сказал Бернс.