Глава ЦРУ назвал четыре главных вызова американскому будущему

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс полагает, что Китай является главным геополитическим вызовом для Вашингтона в XXI веке. Об этом сообщает РИА «Новости».

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По словам Бернса, всего четыре угрозы стоят перед лицом США. Одна из них — «российская агрессия», в частности, в отношении Украины.

«Второй — более долгосрочная проблема, которую создают амбиции Китая в сфере лидерства. На мой взгляд, он является единственным и наиболее важным геополитическим вызовом в XXI веке», — заключил директор ЦРУ.

Еще два вызова — в масштабном воздействии «технологических изменений» и «формировании рабочей силы, которая базировалась бы на разнообразии американского общества», сказал Бернс.

Ранее в Белом доме выразили обеспокоенность из-за координации Китая и России.

Также 21 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что визовым ограничениям со стороны США будут подвергнуты ряд граждан КНР. Он уточнил, что это те лица, которых считают ответственными за «репрессии против представителей этнических и религиозных меньшинств». При этом он не указал, кто именно попадет в «черный список».

В ответ на это официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбин заявил, что в случае введения новых американских санкций против китайских чиновников, Пекин готов принять контрмеры.