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59 минут назад

Франция решила вернуть посольство на Украине в Киев

Lenta.ruиещё 2

Посольство Французской Республики на Украине вернулось из Львова в Киев и возобновило свою работу, сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в коммюнике внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

Франция решила вернуть посольство на Украине в Киев
Фото:  Sean Gallup / Globallookpress.com Sean Gallup / Globallookpress.com

«Министр [в ходе телефонного разговора] проинформировал своего украинского коллегу [Дмитрия Кулебу] о решении французских властей перевести посольство Франции на Украине в Киев из Львова, где оно находилось с начала марта. Это [возвращение] произойдет очень скоро и позволит Франции еще больше углубить свою поддержку Украины во всех областях в ответ на военные действия, начатые Россией 24 февраля», — говорится в сообщении пресс-службы.

Решение о переводе посольства страны во Львов было принято 28 февраля «по причине угроз в украинской столице». Посол Франции и сотрудники дипведомства продолжали работу и оказывали поддержку соотечественникам, которые остались на территории Украины.

11 апреля МИД Франции объявил о решении выслать из страны еще шесть российских дипломатов. Там отметили, что шестеро «российских агентов», которые якобы действовали под дипломатическим прикрытием и деятельность которых противоречила национальным интересам Франции, были объявлены персонами нон грата.

В мире,Жан-Ив Ле Дриан,
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