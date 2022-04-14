Франция решила вернуть посольство на Украине в Киев

«Министр [в ходе телефонного разговора] проинформировал своего украинского коллегу [Дмитрия Кулебу] о решении французских властей перевести посольство Франции на Украине в Киев из Львова, где оно находилось с начала марта. Это [возвращение] произойдет очень скоро и позволит Франции еще больше углубить свою поддержку Украины во всех областях в ответ на военные действия, начатые Россией 24 февраля», — говорится в сообщении пресс-службы.