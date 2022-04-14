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13 минут назад

США захотели признать зампреда Госдумы иноагентом

Lenta.ruиещё 2

Власти США захотели признать зампреда Госдумы Александра Бабакова и его помощников Михаила Плисюка и Александра Воробьева иностранными агентами, выдвинув им соответствующие обвинения. Об этом со ссылкой на документ Федерального суда Южного округа Нью-Йорка сообщает ТАСС.

США захотели признать зампреда Госдумы иноагентом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ответчики управляли сетью международного иностранного воздействия и дезинформации для продвижения интересов Российской Федерации. Подобными действиями, направленными на изменение курса международных отношений, ответчики вели работу по ослаблению партнерства США с европейскими союзниками, подрыву западных санкций», — говорится в документе.

В конце марта Вашингтон ввел новые санкции против десятков оборонных предприятий России и 328 депутатов Госдумы. Отмечалось, что именно нижняя палата российского парламента приняла обращение президента страны Владимира Путина с просьбой признать независимость Донецкой и Луганской Народных республик (ДНР и ЛНР).

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