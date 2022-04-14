США захотели признать зампреда Госдумы иноагентом

Власти США захотели признать зампреда Госдумы Александра Бабакова и его помощников Михаила Плисюка и Александра Воробьева иностранными агентами, выдвинув им соответствующие обвинения. Об этом со ссылкой на документ Федерального суда Южного округа Нью-Йорка сообщает ТАСС.