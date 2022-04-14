В Польше рассказали о готовности к войне с Россией

Если Россия начнет войну с Польшей, республика будет к ней готова. Об этом заявил официальный представитель польского МИД Лукаш Ясина в эфире украинского телеканала ТСН, сообщает новостной портал MSN.

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«Мы всегда к этому готовы. И не только мы, но и наши союзники. Все члены НАТО готовы», — заявил дипломат.

По его словам, если президент России Владимир Путин «начнет агрессию против Польши, Литвы, Латвии, Эстонии или Финляндии, если она войдет в НАТО, это будет красной чертой» для Североатлантического альянса.