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40 минут назад

В Белом доме заявили, что Китай не поставляет России оружие

ТАСС

Власти США считают, что Китай сейчас не предоставляет РФ военную технику, между странами поддерживаются экономические связи, однако они не направлены, по мнению Вашингтона, непосредственно на ослабление антироссийских санкций. Такое мнение выразил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в четверг на конференции, организованной Экономическим клубом Вашингтона.

В Белом доме оценили помощь Китая России
Фото: ReutersReuters

"Что касается военной техники, мы такого пока не видели, но постоянно следим за этим. И, конечно, у нас нет полной видимости в любой момент, поэтому нам нужно и далее внимательно следить, чтобы понять, если это вдруг начнет происходить. Но к настоящему моменту мы этого не видели", - ответил он на вопрос о том, предоставляет ли Пекин Москве вооружения.

"Что касается финансовой помощи, тут сложно ответить, потому что, конечно, Россия и Китай поддерживают экономические отношения, экономическое взаимодействие между Россией и Китаем продолжается, - добавил Салливан. - Но видели ли мы к настоящему времени систематические усилия с целью подорвать, ослабить, лишить остроты санкции? Мы этого не видели. Но, опять же, мы следим за этим очень внимательно на каждодневной основе".

В мире,Джейк Салливан,
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