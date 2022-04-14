В Белом доме оценили помощь Китая России

"Что касается военной техники, мы такого пока не видели, но постоянно следим за этим. И, конечно, у нас нет полной видимости в любой момент, поэтому нам нужно и далее внимательно следить, чтобы понять, если это вдруг начнет происходить. Но к настоящему моменту мы этого не видели", - ответил он на вопрос о том, предоставляет ли Пекин Москве вооружения.